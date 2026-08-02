Εθνική Νεανίδων: Ασταμάτητη η «γαλανόλευκη», νίκησε 78-60 τη Σλοβακία

Η Εθνική Νεανίδων συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, καθώς επικράτησε με 78-60 της Σλοβακίας στην Τουλτσέα της Ρουμανίας και έκανε το 3/3 στον Δ’ όμιλο.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-3 στο 3ο λεπτό, όμως η Σλοβακία αντέδρασε και πήρε προσωρινά το προβάδισμα με 10-8. Η Εθνική, ωστόσο, ανέβασε την ένταση στην άμυνά της και με πρωταγωνίστριες τις Φουστέρη, Κακαρά και Υφαντοπούλου έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +6 (21-15).

Το σκηνικό δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Η ομάδα του Βασίλη Μασλαρινού συνέχισε να πιέζει σε όλο το γήπεδο, ενώ στην επίθεση βρήκε λύσεις από τις Σαμαντά, Τσιανάκα, Ζορμπαλά και Βίγκα. Η διαφορά αυξήθηκε σταδιακά και η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (43-28).

Στην τρίτη περίοδο η Εθνική Νεανίδων συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Το δίδυμο των Βίγκα και Ζορμπαλά ανέλαβε δράση επιθετικά, ενώ η άμυνα παρέμεινε σταθερή. Η «γαλανόλευκη» έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους (58-38), ενώ λίγο αργότερα η Κακαρά ανέλαβε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, διαμορφώνοντας το 64-43.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ελλάδα διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της και δεν επέτρεψε στη Σλοβακία να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Μασλαρινός είχε παράλληλα την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριές του, με την Εθνική να φτάνει τελικά στο 78-60.

Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Δ’ όμιλο. Επόμενος αντίπαλος είναι η Δανία, την Τρίτη (04/08) στις 21:00, σε ένα παιχνίδι όπου η «γαλανόλευκη» θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει και μαθηματικά την κορυφή του ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 43-28, 64-43, 78-60.

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 17, Φουστέρη 7 (2), Προδρομίδη 2, Χλιαουτάκη 4, Τσιανάκα 8, Βίγκα 8, Ζορμπαλά 11, Υφαντοπούλου 2, Τουμπανιάρη 12, Καμπάκα 3, Σαμαντά 4, Καβελίδη.