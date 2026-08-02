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«Στο στόχαστρο της Μπέρνλι ο Πενράις»

Η Μπέρνλι εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμς Πενράις, με την ΑΕΚ να μην είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, σύμφωνα με αγγλικά δημοσίευμα.

«Στο στόχαστρο της Μπέρνλι ο Πενράις»
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Η Μπέρνλι εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμς Πενράις, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία. Το όνομα του 27χρονου αριστερού μπακ της ΑΕΚ έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και άλλους συλλόγους από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις Σέλτικ και Ρέιντζερς να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Πενράις, αρκεί να καταθέσει κάποιος σύλλογος πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές απαιτήσεις της.

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