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Στη Γιουβέντους οι Αλαϊμπέγκοβιτς και Κολό Μουανί

Με τη φανέλα της Γιουβέντους θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν οι Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς και Ράνταλ Κολό Μουανί.

Στη Γιουβέντους οι Αλαϊμπέγκοβιτς και Κολό Μουανί
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Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, με τον 18χρονο εξτρέμ να αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή των «μπιανκονέρι».

Η ιταλική ομάδα ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του νεαρού άσου από τη Λεβερκούζεν, επενδύοντας σε έναν από τους ανερχόμενους ποδοσφαιριστές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Τορίνο.

Ο 18χρονος γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως έχει επιλέξει να εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο τη Βοσνία. Έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ενώ βρέθηκε και στην αποστολή για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αυστρία με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά. Συνολικά κατέγραψε 44 συμμετοχές, σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ, επιδόσεις που ενίσχυσαν το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Παράλληλα, η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του Ραντάλ Κολό Μουανί, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 27χρονου επιθετικού στους «μπιανκονέρι».

Ο διεθνής Γάλλος επιστρέφει στο Τορίνο, αυτή τη φορά με μόνιμη μεταγραφή, μετά την εξαιρετική παρουσία που είχε με τη φανέλα της Γιουβέντους στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25. Τότε, ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, μέτρησε 10 γκολ και 3 ασίστ σε 22 συμμετοχές, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Κολό Μουανί αγωνίστηκε στην Premier League με την Τότεναμ, πριν επιστρέψει στη Γιουβέντους για να συνεχίσει πλέον οριστικά την καριέρα του στο Τορίνο.

Η μεταγραφή αναμένεται να αποφέρει συνολικά έως και 50 εκατομμύρια ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Συγκεκριμένα, οι Γάλλοι θα εισπράξουν άμεσα 38 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη 12 εκατομμύρια προβλέπονται με τη μορφή μπόνους που θα καταβληθούν μελλοντικά.

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