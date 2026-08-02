Ντουράντ: «Ελπίζω να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

O «KD» αποκάλυψε την επιθυμία του.

Ντουράντ: «Ελπίζω να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»
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Ο Κέβιν Ντουράντ δεν έκρυψε την επιθυμία του να αγωνιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 με τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ωστόσο τόνισε πως η τελική επιλογή ανήκει στο τεχνικό επιτελείο του USA Basketball.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρέθηκε σε εκδήλωση της αμερικανικής ομοσπονδίας και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Λος Άντζελες, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει διαθέσιμος και θα συνεχίσει να εργάζεται για να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

«Έχει να κάνει με το τι θέλει ο Γκραντ Χιλ και η ομάδα. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και ελπίζω να λάβω την κλήση, αλλά υπάρχουν τόσοι σπουδαίοι παίκτες που αξίζουν να είναι στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ESPN.

Ο «Slim Reaper» αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία της Team USA, έχοντας κατακτήσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (2012, 2016, 2020) και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσθέσει ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση στο πλούσιο διεθνές παλμαρέ του.

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