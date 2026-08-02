Φοντέκιο: «Ο Γιάννης έφερε ξανά το Μαϊάμι στο επίκεντρο του NBA»

Ο Ιταλός φόργουορντ Σιμόνε Φοντέκιο στάθηκε στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, τονίζοντας πως ένιωσε την εμπιστοσύνη τόσο του Πατ Ράιλι όσο και του Έρικ Σπόελστρα, ενώ τόνισε πως οι Μαϊάμι Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ξανά στο επίκεντρο της λίγκας.

Οι δηλώσεις του Φοντέκιο:

«Προτεραιότητά μου ήταν να συνεχίσω την καριέρα μου στο NBA. Ο Πατ Ράιλι μού είπε ότι ήθελε να μείνω και, στη συνέχεια, ο προπονητής Έρικ Σπόελστρα κατέστησε σαφές ότι επιθυμούσε πραγματικά να με διατηρήσει στην ομάδα. Ένιωθα πάντα την εμπιστοσύνη τους, ακόμα και όταν βγήκα από το ροτέισον».

Για την απόκτηση του Γιάννη από τους Χιτ:

«Η απόκτηση του Γιάννη έφερε ξανά το Μαϊάμι στο επίκεντρο του χάρτη του NBA. Έχουμε εντελώς διαφορετικούς ρόλους, οπότε ο δικός μου θα ήταν περισσότερο συμπληρωματικός, κάτι που για μένα αποτελεί μόνο θετικό στοιχείο. Ένας παίκτης σαν τον Γιάννη χρειάζεται πολλούς σουτέρ γύρω του, επομένως πιστεύω ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος».

Για το ότι βρήκε μία βάση πλέον:

«Τις μεγαλύτερες θυσίες τις κάνουν η σύζυγος και οι κόρες μου. Εγώ κάνω πάντα την ίδια δουλειά, αλλά εκείνες είναι που πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά. Χωρίς αυτές, δεν θα μπορούσα να ζήσω αυτό το όνειρο. Όποτε νιώθω την ανάγκη, πηγαίνω σε ψυχολόγο. Με έχει βοηθήσει να καταλάβω τι πραγματικά έχει σημασία και να διαχωρίσω τον Σιμόνε-αθλητή από τον Σιμόνε-άνθρωπο».

Για την εθνική Ιταλίας και τον Λούκα Μπάνκι:

«Ανυπομονώ να σμίξω ξανά με την εθνική ομάδα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του Λούκα Μπάνκι και είμαι ενθουσιασμένος που θα δω πώς έχουν εξελιχθεί οι νεότεροι παίκτες. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να πετύχουμε κάτι σημαντικό όλοι μαζί».