Δεν αγωνίστηκε ο Λιβάι Γκαρσία στη νίκη της Σπαρτάκ Μόσχας

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι ο παίκτης που θέλει ο Παναθηναϊκός για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή του. Προορίζοντάς τον για εξτρέμ, αλλά για έξτρα λύση στην επίθεση. Με τον 28χρονο από το Τρινιντάντ να έχει ξεκαθαρίσει στη Σπαρτάκ Μόσχας πως θέλει να αποχωρήσει.

Οι Μοσχοβίτες αγωνίστηκαν με την Αχμάτ Γκρόζνι για τη 2η αγωνιστική του ρωσικού πρωταθλήματος. Η Σπαρτάκ επικράτησε 2-1. Ο Λιβάι έμεινε στον πάγκο σε ακόμη ένα ματς, χωρίς να χρησιμοποιείται καθόλου.

Ο 28χρονος δεν αγωνίζεται στις τελευταίες αναμετρήσεις της Σπαρτάκ. Κάτι που δείχνει πως οι δύο πλευρές ψάχνουν να βρουν την καλύτερη λύση για να αποτελέσει παρελθόν ο Λιβάι Γκαρσία.