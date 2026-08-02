Με ένταση και πάθος η πρώτη προπόνηση του Κουλιεράκη στη Ρόμα (vid)

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Ρόμα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «τζαλορόσι», και φρόντισε από την πρώτη κιόλας ημέρα να δείξει τη διάθεσή του.

Ο Έλληνας αμυντικός θέλει να δικαιώσει τη Ρόμα για την επένδυση των 15+3 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του και μπήκε με ενθουσιασμό στο πρόγραμμα της Κυριακής.