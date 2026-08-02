Άρσεναλ: «Ηλεκτρισμένη νύχτα στη Τζιρόνα» - Το βίντεο των «κανονιέρηδων» για τον Χρήστο Τζόλη
Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε τις εντυπώσεις στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να δημοσιεύουν βίντεο από τις πρώτες του στιγμές στον σύλλογο.
Μία ημέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ο 24χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη φιλική αναμέτρηση με την Τζιρόνα, όπου η Άρσεναλ επικράτησε με 4-1. Μάλιστα, ο Τζόλης συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με γκολ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο με την αγωνιστική του παρουσία όσο και με την ενέργειά του στο γήπεδο.
Η εμφάνισή του απέσπασε θετικά σχόλια από τον βρετανικό Τύπο, αλλά και από τον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος στάθηκε στην εικόνα του Έλληνα διεθνή.
Η ίδια η Άρσεναλ θέλησε, μάλιστα, να αναδείξει τις πρώτες στιγμές του Τζόλη με τα χρώματα της ομάδας. Οι «κανονιέρηδες» δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο-αφιέρωμα από την παρουσία του στη φιλική αναμέτρηση με την Τζιρόνα.
«Μία ηλεκτρισμένη νύχτα στη Τζιρόνα», ήταν η χαρακτηριστική λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, με τον Τζόλη να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο πρώτο φιλικό της Άρσεναλ.