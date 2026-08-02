Άρσεναλ: «Ηλεκτρισμένη νύχτα στη Τζιρόνα» - Το βίντεο των «κανονιέρηδων» για τον Χρήστο Τζόλη

Μία ημέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ο 24χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη φιλική αναμέτρηση με την Τζιρόνα, όπου η Άρσεναλ επικράτησε με 4-1. Μάλιστα, ο Τζόλης συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με γκολ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο με την αγωνιστική του παρουσία όσο και με την ενέργειά του στο γήπεδο.

Η εμφάνισή του απέσπασε θετικά σχόλια από τον βρετανικό Τύπο, αλλά και από τον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος στάθηκε στην εικόνα του Έλληνα διεθνή.

Η ίδια η Άρσεναλ θέλησε, μάλιστα, να αναδείξει τις πρώτες στιγμές του Τζόλη με τα χρώματα της ομάδας. Οι «κανονιέρηδες» δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο-αφιέρωμα από την παρουσία του στη φιλική αναμέτρηση με την Τζιρόνα.

«Μία ηλεκτρισμένη νύχτα στη Τζιρόνα», ήταν η χαρακτηριστική λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, με τον Τζόλη να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο πρώτο φιλικό της Άρσεναλ.