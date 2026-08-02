Παναθηναϊκός: Η πολυκοσμία στα χαφ ίσως φέρει αποχώρηση – Δεν το κουνάει ο Πελίστρι!

Η ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, θα βρει τον Παναθηναϊκό με τουλάχιστον 2 προσθήκες ακόμη, ενώ το πιθανότερο είναι να γίνουν 3. Ένας χαφ, ένας εξτρέμ και ένας κεντρικός αμυντικός. Αυτό σημαίνει πως στο ρόστερ θα υπάρχει πολυκοσμία σε αρκετές θέσεις.

Ο Νίστρουπ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα, είχε θέσει συγκεκριμένα όρια στους παίκτες με τους οποίους θέλει να δουλεύει. Γι’ αυτό και πολλά παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά πριν την προετοιμασία και δεν ακολούθησαν.

Πέρα από τους γνωστούς που εδώ και εβδομάδες αναζητούν την επόμενη ομάδα τους, στο «τριφύλλι» είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν και αποχωρήσεις από παίκτες που δεν είναι στους θεωρητικά «κομμένους».

Το όνομα του Πέδρο Τσιριβέγια που υπήρξε δημοσίευμα για πιθανή πρόταση που θα φτάσει, είναι απ’ αυτά που δεν θα… χάλαγε το «τριφύλλι» αν όντως προέκυπτε ενδιαφέρον που θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές, προκειμένου να παραχωρηθεί. Στον άξονα των χαφ, υπάρχουν οι Καμαρά, Κοντούρης, Τσέριν, Κάνγκουα, συν τον Τσιριβέγια. Σε αυτούς θα προστεθεί ένας ακόμη σημαντικός παίκτης για το rotation. Οπότε ο Ισπανός, χωρίς να μειώνει κανείς την αξία του, ίσως να μείνει πιο πίσω στην ιεραρχία. Κατά συνέπεια θα ήταν εξέλιξη που δεν θα ενοχλούσε κανέναν, αν τελικά παρουσιαζόταν μια άλλη προοπτική γι’ αυτόν.

Στα εξτρέμ τα δεδομένα είναι διαφορετικά μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη. Ο Πελίστρι που έτσι κι αλλιώς έχει την εκτίμηση του προπονητή, δεν είχε παρθεί η τελική απόφαση για το αν θα πωληθεί σε περίπτωση που προκύψει πρόταση. Πλέον, φαντάζει δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Καθώς στο ρόστερ υπάρχουν Αντίνο, Ζαρουρί, Πελίστρι και ο νεαρός Κυριόπουλος. Πέρα απ’ αυτούς, μπορούν να παίξουν στα εξτρέμ ο Γιάγκουσιτς και ο Ταμπόρδα, χωρίς όμως να είναι ο ρόλος που τους προορίζει ο Νίστρουπ. Έτσι, ο Ουρουγουανός μαζί με αυτόν που θα αποκτηθεί, προορίζεται για να συνθέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο για το δεξιό «φτερό».

Αυτός που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του «τριφυλλιού» είναι ο Λιβάι Γκαρσία, τον οποίος ο Δανός τεχνικός τον προορίζει να αγωνίζεται πιο πολύ στα «φτερά», αλλά και ως δεύτερος φορ σε σχηματισμό 4-4-2. Οι «πράσινοι» κινούνται για την περίπτωσή του, ωστόσο δεν είναι οι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι για τον έμπειρο φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Τέλος, η μεταγραφή κεντρικού αμυντικού – ενός παίκτη με προοπτική κατά πάσα πιθανότητα – εξαρτάται απ’ το αν θα προχωρήσει κάποια πώληση. Ήδη ο Παναθηναϊκός είχε βρει πρόταση για τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, την οποία δεν «πήρε» ο Αμερικανός. Αν αυτό αλλάξει με κάποια άλλη περίπτωση στο ερχόμενο διάστημα, τότε ο παίκτης θα αποχωρήσει. Οι «πράσινοι» δεν θα έλεγαν όχι, ούτε σε μια προσέγγιση για τον Τουμπά.