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ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση της Αζούμα Μπούγκρε

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με την Αζούμα Μπούγκρε.

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση της Αζούμα Μπούγκρε
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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Αζούμα Μπούγκρε. Η 24χρονη διεθνής μέσος από τη Γκάνα ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην Τουρκία με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, κατακτώντας το πρωτάθλημα, και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα της στα κιτρινόμαυρα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αζούμα Μπούγκρε. Η 24χρονη (15/12/2002) διεθνής Γκανέζα μέσος, ύψους 1.67μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου.

Η Αζούμα Μπούγκρε μετά τα πρώτα επαγγελματικά της χρόνια στη χώρα της, έκανε το επόμενο βήμα το 2022 παίρνοντας μεταγραφή για την σουηδική IFK Norrköping. Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή για την Fenerbahce και πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Τουρκίας 2025-2026. Είναι διεθνής και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ομάδας της Γκάνας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Αζούμα Μπούγκρε δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έρχομαι στην ΑΕΚ. Είναι ένα νέο ταξίδι για εμένα στην καριέρα μου. Όπως το βλέπω ως αθλήτρια που θέλει να εξελιχθεί, η ΑΕΚ είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς η ΑΕΚ βελτιώνεται και μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα. Πάμε για να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί».

Αζούμα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ».

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