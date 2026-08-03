Αντεμπάγιο: «Έχουμε την ίδια νοοτροπία με τον Γιάννη, στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μίλησε για τη μεγάλη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, τονίζοντας πως η άφιξη του «Greek Freak» έχει δημιουργήσει μεγάλη ανυπομονησία στην ομάδα, ενώ ξεκαθάρισε πως ο στόχος είναι ένας: η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Αντεμπάγιο:

«Το περιμένεις με ανυπομονησία. Ανυπομονείς για τον ενθουσιασμό που φέρνει η νέα σεζόν. Νομίζω ότι ο Πατ προσπαθούσε εδώ και καιρό να φέρει κάποιον παίκτη αυτού του επιπέδου, έναν πραγματικό σταρ. Το να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση είναι σημαντικό. Θέλουμε να εξελιχθούμε, προφανώς θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και, φυσικά, να το απολαμβάνουμε».

Στη συνέχεια ο Μπαμ Αντεμπάγιο αποκάλυψε τι είπε στις πρώτες συζητήσεις με τον Γιάννη:

«Είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά. Ο στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε την ίδια νοοτροπία. Οι πρώτες μας συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από τη νίκη και το πώς θα κερδίσουμε».

Για τις ανησυχίες σχετικά με το ρόστερ:

«Θα το βρούμε. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε όσα λέγονται απ' έξω. Στο παρελθόν έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα με λιγότερα, οπότε θα βρούμε τη λύση και αυτή τη φορά».