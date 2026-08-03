Μπρουκς για ΛεΜπρόν: «Κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι»

Ο Ντίλον Μπρουκς δεν άφησε ασχολίαστη τη μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, πετώντας τη δική του... σπόντα για τον «Βασιλιά» και την επιθυμία του να προσθέσει ακόμη ένα πρωτάθλημα στην τροπαιοθήκη του.

Ο ΛεΜπρόν ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της τεράστιας καριέρας του, καθώς θα μπει πλέον στην 24η σεζόν του στο NBA. Η άφιξή του στη Φιλαδέλφεια ανεβάζει σημαντικά τις προσδοκίες για τους Σίξερς, οι οποίοι διαθέτουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρόστερ.

Μιλώντας για τη μετακίνηση του Τζέιμς, ο Καναδός φόργουορντ σχολίασε με νόημα πως ο «Βασιλιάς» κάνει τα πάντα προκειμένου να κατακτήσει ακόμη ένα δαχτυλίδι.

Οι δηλώσεις του Μπρούκς:

«Νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι. Διάβασα ότι έχει σχεδόν αρκετό υλικό για ένα ντοκιμαντέρ του Last Dance».