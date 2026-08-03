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Ολοένα και πιο κοντά στην ΑΕΚ ο Βιτάλις - Αποχαιρέτησε τον κόσμο της Γκιόρ

Ο αρχηγός της Γκιόρ αποχαιρέτησε τον κόσμο της ομάδας μέσω των social media και ετοιμάζεται πλέον για τη μεταγραφή του στην «Ένωση».

Ολοένα και πιο κοντά στην ΑΕΚ ο Βιτάλις - Αποχαιρέτησε τον κόσμο της Γκιόρ
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Πολύ κοντά στο να κλείσει τον Μίλαν Βιτάλις βρίσκεται η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να φουλάρει πλέον για την απόκτηση του 24χρονου, μπαίνοντας στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Ο Ούγγρος έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Γκιόρ κόντρα στη Νίρεγκχαζα για το πρωτάθλημα, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον «Δικέφαλο» εντός των επόμενων ωρών.

Συμπληρωματικά, ο Βιτάλις μέσω των social media αποχαιρέτησε τον κόσμο της ομάδας, θέλοντας με τον δικό του τρόπο να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του.

Αναλυτικά έγραψε: “Ευχαριστώ! Είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Θα σας σέβομαι πάντα. Εμπιστεύσου τα έργα σου στον Κύριο και τα σχέδιά σου θα στεριώσουν”

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