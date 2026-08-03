Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/08) - «Μπάσιμο» για Λιβάι Γκαρσία

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (03/08).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/08) - «Μπάσιμο» για Λιβάι Γκαρσία
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Ο Παναθηναϊκός κινείται στο μεταγραφικό παζάρι για την απόκτηση εξτρέμ, με τους «πράσινους» να έχουν ενημερωθεί για την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, έχοντας μπει ήδη σε συζητήσεις με την Σπαρτάκ Μόσχας για να ξαναφέρουν στην Ελλάδα τον διεθνή μεσοεπιθετικό από το Τρινιντάντ.

Από την δική του πλευρά ο Ολυμπιακός «σκανάρει» την αγορά, αναζητώντας έναν ποιοτικό χαφ που να έχει την δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο σαν «εξάρι» όσο και σαν «οκτάρι». Κάπως έτσι, στα υπόψιν των Πειραιωτών έχει βρεθεί το όνομα του Βινίσιους Σόουζα από την Βόλφσμπουργκ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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