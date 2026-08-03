«Τα έχουν βρει Παναθηναϊκός και Λιβάι Γκαρσία - Τι απομένει για να ολοκληρωθεί το deal»

Πολύ ζεστά στο... κόλπο της απόκτησης του Λιβάι Γκαρσία έχει μπει ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να έχουν εντείνει τις διαπραγματεύσεις τόσο με την πλευρά του παίκτη, όσο και με την Σπαρτάκ Μόσχας.

Όπως αναφέρει ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ιβάν Καρπόφ, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην μεταγραφή του στο «τριφύλλι», όντας μία ανάσα από την επίτευξη της συμφωνίας.

Το τελευταίο εμπόδιο αφορά τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική ομάδα και κυρίως για την οψιόν αγοράς που θα μπει στο συμβόλαιο δανεισμού του διεθνή με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

«Ο Γκαρσία είναι κοντά στη μετακίνησή του από τη Σπαρτάκ στον Παναθηναϊκό (ΠΡΑΒΝΤΑ): πρόκειται για δανεισμό με κόστος 1 εκατ. ευρώ. H διαφωνία αφορά το ποσό της οψιόν αγοράς του επιθετικού.

Από την πλευρά μου, να προσθέσω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Γκαρσία έχουν ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους. Αυτό που απομένει είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την Σπαρτά για την οψιόν αγοράς», αναφέρει στη σχετική δημοσίευσή του.

Ο Λιβάι δεν αγωνίστηκε στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση της Σπαρτάκ με την Αχμάτ για το ρωσικό πρωτάθλημα, μένοντας στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Συνολικά με τη φανέλα της Σπαρτάκ, ο 28χρονος έχει καταγράψει 48 συμμετοχές με απολογισμό 10 γκολ και πέντε ασίστ.