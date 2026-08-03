Η λίστα της Ναϊμέγκεν για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό - Μέσα ο Τάντιτς

Τελική μορφή πήρε το ρόστερ της Ναϊμέγκεν για τις διπλές μάχες με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ολλανδοί προχώρησαν σε δύο διορθωτικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής, ενώ δεν έλειψαν και οι σημαντικές απουσίες.

Στην αρχική 22άδα που είχε κατατεθεί στην UEFA προστέθηκαν επίσημα δύο ακόμη ποδοσφαιριστές, οι οποίοι υπολογίζονται κανονικά για τις αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες. Ο λόγος για τον 20χρονο Ολλανδό τερματοφύλακα Φρικ Έντιους και τον 27χρονο Ισλανδό μεσοεπιθετικό Βίλουμ Θορ Βίλουμσον.

Παράλληλα, διαθέσιμος είναι και το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε δηλωθεί εξαρχής στην ευρωπαϊκή λίστα.

Στον αντίποδα, ο τεχνικός της Ναϊμέγκεν άφησε εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τρεις ποδοσφαιριστές. Εκτός μάχης τέθηκαν ο Βίτο φαν Κρόουι, ο Κόκι Ογκάβα, αλλά και το νέο απόκτημα από τη Φίτεσε, Άνταμ Ταχάουι.

Αναλυτικά η λίστα της Ναϊμέγκεν για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό:

Τερματοφύλακες: Γκονζάλο Κρέταζ, Γιόεπ Γκενέστε, Φρικ Έντιους.

Αμυντικοί: Μπραγιάν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Οουβέγιαν, Μπραμ Νάιτινκ, Τομπίας Στορμ, Ντέβερoν Φόνβιλ, Γιασίν Ελ Άλντι Μοσλίχ.

Μέσοι: Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαροεν, Κοντάι Σάνο, Τζαμίρο Μοντέιρο, Τζάρον Τσέρι, Εμρέ Μορ, Βίλουμ Θορ Βίλουμσον.

Επιθετικοί: Νοέ Λεμπρετόν, Κλεμέν Μπισόφ, Ντούσαν Τάντιτς, Κάι Σίρχαους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουάισα.