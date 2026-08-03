LIVE: Η κλήρωση Ολυμπιακού και ΑΕΚ στα playoffs του Champions League

Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Champions League μαθαίνουν σήμερα ΑΕΚ και Ολυμπιακός, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 13:00 ώρα Ελλάδας στη Νιόν της Ελβετίας.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση ως ισχυρή στο μονοπάτι των Πρωταθλητών και θα τεθεί αντιμέτωπη με έναν από τους εξής αντιπάλους:

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs

ΛΑΣΚ

Βίκινγκ

Τσέλιε ή Αραράτ

Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας

Άαρχους ή Σαμπάχ

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs, θα πρέπει να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο, με την οποία μπαίνει ως ζευγάρι στην κλήρωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Νικητής ζευγαριού Σπάρτα Πράγας – Λιόν

Νικητής ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ

Παρακολουθήστε την κλήρωση: