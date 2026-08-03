· ΑΕΚ · Ολυμπιακός

LIVE: Η κλήρωση Ολυμπιακού και ΑΕΚ στα playoffs του Champions League

Παρακολουθήστε την κλήρωση του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League. 

LIVE: Η κλήρωση Ολυμπιακού και ΑΕΚ στα playoffs του Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Champions League μαθαίνουν σήμερα ΑΕΚ και Ολυμπιακός, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 13:00 ώρα Ελλάδας στη Νιόν της Ελβετίας.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση ως ισχυρή στο μονοπάτι των Πρωταθλητών και θα τεθεί αντιμέτωπη με έναν από τους εξής αντιπάλους:

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs

  • ΛΑΣΚ
  • Βίκινγκ
  • Τσέλιε ή Αραράτ
  • Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας
  • Άαρχους ή Σαμπάχ

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs, θα πρέπει να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο, με την οποία μπαίνει ως ζευγάρι στην κλήρωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

  • Νικητής ζευγαριού Σπάρτα Πράγας – Λιόν
  • Νικητής ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ

Παρακολουθήστε την κλήρωση:

COMMENTS
LATEST NEWS
14:45 CONFERENCE LEAGUE

LIVE: Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League

14:38 SUPER LEAGUE

«Στην λίστα του Άρη ο Μαζουακού»

14:25 MVP

Η TOMMY HILFIGER ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ DENIM ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ROMEO BECKHAM

14:20 CONFERENCE LEAGUE

Αμφίβολος για ΤΣΣΚΑ 1948 Ο Τετέι - Έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα ο Ντέσερς

14:20 EUROPA LEAGUE

Ο αντίπαλος του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

14:15 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Αυτός είναι ο αντίπαλος του «Δικεφάλου» στα playoffs του Europa League

14:04 MVP

Ποια είναι η Ferrari που όλοι κορόιδευαν, αλλά ξεπούλησε μέσα σε δύο μήνες;

13:47 EUROPA LEAGUE

LIVE: Η κλήρωση ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

13:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας! (pic)

13:44 EUROLEAGUE

«Υπέγραψε στη Μακάμπι ο Μπέικοτ»

13:26 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs

13:15 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Με Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμπτ αν αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας