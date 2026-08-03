Επίσημο: Στη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας! (pic)

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Γκενκ, με τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βεστφαλούς.

Ο Καρέτσας εντάσσεται πλέον σε ένα πρωτάθλημα που ταιριάζει απόλυτα στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ενώ έγινε γνωστό πως επέλεξε να φορά τη φανέλα με το νούμερο 19.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση, η Ντόρτμουντ είχε φροντίσει να προετοιμάσει το έδαφος με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο. Το τμήμα marketing του γερμανικού συλλόγου δημοσίευσε ένα πέρα για πέρα χιουμοριστικό βίντεο γυρισμένο σε ελληνικό γυράδικο, κλέβοντας την παράσταση στα social media πριν από το τελικό «deal».