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LIVE: Η κλήρωση ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Παρακολουθήστε την κλήρωση του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ για τα playoffs του Europa League.

LIVE: Η κλήρωση ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League
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Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Europa League μαθαίνουν σήμερα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 14:00 ώρα Ελλάδας στα κεντρικά της UEFA και τη Νιόν της Ελβετίας.

Ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στα playoffs θα χρειαστεί να αποκλείσει αρχικά την Άντερλεχτ στον Γ' προκριματικό γύρο σε παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 6 & 13 Αυγούστου.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ από την πλευρά του μπαίνει κατευθείαν στο συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης, θέλοντας να κάνει το βήμα για την είσοδό του στην League Phase.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ ανήκει στους ανίσχυρους, ενώ ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

  • Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια Τιφλίδας
  • Λίλεστρομ
  • Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι
  • Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας– Μιάλμπι

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

  • Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς
  • Νικητής ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
  • Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ
  • Νικητής ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε
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