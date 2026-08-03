LIVE: Η κλήρωση ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Europa League μαθαίνουν σήμερα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 14:00 ώρα Ελλάδας στα κεντρικά της UEFA και τη Νιόν της Ελβετίας.

Ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στα playoffs θα χρειαστεί να αποκλείσει αρχικά την Άντερλεχτ στον Γ' προκριματικό γύρο σε παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 6 & 13 Αυγούστου.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ από την πλευρά του μπαίνει κατευθείαν στο συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης, θέλοντας να κάνει το βήμα για την είσοδό του στην League Phase.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ ανήκει στους ανίσχυρους, ενώ ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια Τιφλίδας

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας– Μιάλμπι

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League