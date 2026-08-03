LIVE: Η κλήρωση ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League
Παρακολουθήστε την κλήρωση του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ για τα playoffs του Europa League.
Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Europa League μαθαίνουν σήμερα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 14:00 ώρα Ελλάδας στα κεντρικά της UEFA και τη Νιόν της Ελβετίας.
Ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στα playoffs θα χρειαστεί να αποκλείσει αρχικά την Άντερλεχτ στον Γ' προκριματικό γύρο σε παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 6 & 13 Αυγούστου.
Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ από την πλευρά του μπαίνει κατευθείαν στο συγκεκριμένο στάδιο της διοργάνωσης, θέλοντας να κάνει το βήμα για την είσοδό του στην League Phase.
Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ ανήκει στους ανίσχυρους, ενώ ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
- Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια Τιφλίδας
- Λίλεστρομ
- Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι
- Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας– Μιάλμπι
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League
- Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς
- Νικητής ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
- Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ
- Νικητής ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε