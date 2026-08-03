Η TOMMY HILFIGER ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ DENIM ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ROMEO BECKHAM

Η Tommy Hilfiger, η οποία αποτελεί μέρος της PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει την καμπάνια TOMMY HILFIGER Always Denim για το Φθινόπωρο 2026, με πρωταγωνιστή τον Romeo Beckham. Με σκηνικό το The Mark Hotel, εκεί όπου το νεοϋορκέζικο στιλ συναντά την πολιτιστική επιρροή, ο Romeo υποδέχεται μια νέα γενιά ανθρώπων της μόδας, σε μια ανανεωμένη έκφραση του Classic American Cool - ανεπιτήδευτη, αισιόδοξη και πάντα με σημείο αναφοράς το denim.

Το The Mark Hotel, ένα διαχρονικό σύμβολο της στιλιστικής σκηνής της Νέας Υόρκης, γίνεται το σκηνικό για ηλιοβασιλέματα σε ταράτσες, αποδράσεις στο κέντρο της πόλης και στιγμές με φίλους. Μαζί με την Ολλανδή tastemaker Yasmin Wijnaldum και ένα ανερχόμενο cast προσωπικοτήτων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από το στιλ, ο Romeo κινείται με φυσικότητα ανάμεσα σε εμβληματικά σημεία της πόλης, όπου το denim αποτελεί την αυτονόητη επιλογή για κάθε περίσταση.

«Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να φορέσεις το denim - και αυτό ακριβώς είναι το νόημα», δήλωσε ο Romeo Beckham. «Τη μία ημέρα μπορεί να το φορέσω με ένα δερμάτινο jacket και την επόμενη με ένα κλασικό λευκό T-shirt. Μπορείς να αντλήσεις έμπνευση από το rock, το preppy ή το vintage στιλ - από οποιοδήποτε στιλ. Το εμβληματικό denim της Tommy υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, αλλά εξακολουθεί να μοιάζει επίκαιρο, γιατί ο καθένας το προσαρμόζει με έναν τρόπο που του φαίνεται φυσικός».

Η συλλογή TOMMY HILFIGER για το Φθινόπωρο 2026 αναδεικνύει την ευελιξία του denim μέσα από μια μεγάλη γκάμα από washes, γραμμές και σιλουέτες, σχεδιασμένες για κάθε περίσταση. Ο Romeo Beckham φορά το χαλαρό, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90 baggy jean «Theo» με ένα cable-knit πουλόβερ, πριν το αντικαταστήσει με το κλασικό straight-leg jean «Dover», συνδυασμένο με ένα πουκάμισο φορεμένο μέσα από το παντελόνι, αποδεικνύοντας πώς το κατάλληλο jean μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στιγμή. Η Yasmin Wijnaldum αναδεικνύει τη γυναικεία συλλογή φορώντας το ψηλόμεσο jean «Sarah», γνωστό για την καθαρή, κολακευτική γραμμή του, καθώς και τη χαμηλόμεση σιλουέτα «Daisy», με τις χαλαρές αναλογίες της. Από σύγχρονα σχέδια μέχρι διαχρονικά classics, υπάρχει μια denim σιλουέτα για κάθε προσωπικό στιλ.

«Για εμένα, το denim αποτελούσε ανέκαθεν την απόλυτη μορφή προσωπικής έκφρασης», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Όταν ήμουν έφηβος, μεγαλώνοντας στην Elmira, οδηγούσα μέχρι τη Νέα Υόρκη για να αγοράσω jeans, να τα μεταποιήσω και να τα πουλήσω από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου. Σε κάθε δεκαετία, το denim εξελισσόταν μαζί με τη μουσική, τη νεανική κουλτούρα και τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις, χωρίς όμως να χάνει ποτέ τη διαχρονική του γοητεία. Η συγκεκριμένη καμπάνια τιμά αυτή την κληρονομιά μέσα από μια νέα γενιά, δείχνοντας πώς τα classics εξακολουθούν να επαναπροσδιορίζονται με προσωπικό τρόπο».

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το denim αποτελεί καθοριστικό μέρος της γκαρνταρόμπας της TOMMY HILFIGER. Ήδη από τις πρώτες συλλογές του brand τη δεκαετία του ’80, κλασικά στοιχεία του αμερικανικού στιλ -μεταξύ των οποίων και το denim- επαναπροσδιορίστηκαν μέσα από νέα washes, γραμμές και αναλογίες. Το λανσάρισμα της TOMMY JEANS το 1996 εισήγαγε μια πιο νεανική προσέγγιση, προσκαλώντας ένα νέο κοινό να επανερμηνεύσει το διαχρονικό στιλ μέσα από χαλαρές γραμμές και την προσωπική έκφραση. Έναν χρόνο αργότερα, η Aaliyah έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του label, καθιστώντας το color-blocked denim και τα baggy jeans διαχρονικά σύμβολα του στιλ της δεκαετίας του ’90. Το brand συνέχισε να διαμορφώνει τη συζήτηση γύρω από το denim μέσα από καμπάνιες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην κουλτούρα και αξέχαστες στιλιστικές στιγμές - από την capsule συλλογή TOMMY JEANS του 2016, με πρωταγωνιστές τον Lucky Blue Smith και τη Hailey Bieber, έως τη συνεργασία με τους Rolling Stones το 2021. Το «Always Denim» μεταφέρει αυτή την κληρονομιά στη νέα γενιά.

Η συλλογή για το Φθινόπωρο 2026 θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα TOMMY HILFIGER σε όλο τον κόσμο και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Οι φίλοι και οι ακόλουθοι του brand προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τα #TommyHilfiger, @TommyHilfiger και @RomeoBeckham.