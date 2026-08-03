Ολυμπιακός: Με Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμπτ αν αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν

Έμαθε το μονοπάτι του για τα αστέρια ο Ολυμπιακός! Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέχεν, οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι στα playoffs του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Εφόσον επιτευχθεί η πρόκριση, το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase θα λάβει χώρα εκτός έδρας στις 25-26 Αυγούστου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων αναμένεται να επισημοποιηθούν από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία το αμέσως επόμενο διάστημα.