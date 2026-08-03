«Βόμβα» από την Ισπανία: «Συμφωνία για δανεισμό του Μπρουκς από την Βιλερμπάν»

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, η Βιλερμπάν ήρθε σε συμφωνία με τη Βαλένθια για τον δανεισμό του Αρμόνι Μπρουκς.

«Βόμβα» από την Ισπανία: «Συμφωνία για δανεισμό του Μπρουκς από την Βιλερμπάν»
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Μια σπουδαία κίνηση πραγματοποιεί η Βαλένθια, καθώς σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, ήρθε σε συμφωνία με την Βιλερμπάν για τον δανεισμό του Αρμόνι Μπρουκς.

Η γαλλική ομάδα χάνει τις μεγάλες μεταγραφές που πραγματοποίησε πριν λίγο καιρό, τη μία μετά την άλλη, αφού οι επενδυτές... εξαφανίστηκαν.

Έτσι, μετά την αποχώρηση του Σιλβέν Φρανσίσκο δεν μπόρεσε να διατηρήσει στο ρόστερ της ούτε τον Άρμονι Μπρουκς, ενώ όπως όλα δείχνουν και ο Ντάνιελ Τάις θα αποτελέσει παρελθόν.

Δημοσιεύματα από το Ισραήλ την Κυριακή (2/8) έκαναν λόγω για συζητήσεις των δυο πλευρών, ωστόσο ο έγκριτος Ισπανός δημοσιογράφος το πήγε ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως ο Μπρουκς θα είναι οριστικά παίκτης της Βαλένθια την επόμενη σεζόν.

Ο 28χρονος σκόρερ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

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