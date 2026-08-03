ΠΑΟΚ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Μεϊτέ

Απόφαση ελήφθη για τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μιας και η συντηρητική αποκατάσταση του τραυματισμού του δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όπως ενημέρωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ, ο έμπειρος μέσος θα κάνει επέμβαση μετά από κοινή απόφαση.

Από εκεί και πέρα, στα «πιτς» παραμένουν οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ, Φιόντορ Τσάλοβ και Γιάννης Σαρρής, ενώ στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι αναμένεται να μπει από μέρα σε μέρα και ο Τομ Λουσέ.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας η προετοιμασία της ομάδας με φόντο την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (06.08, 20:45) με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του.

Όσον αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ , έπειτα από κοινή απόφαση, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (04.08).»