Μεντιλίμπαρ: «Επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο»

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την Τρίτη (04/08, 21:00) τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (03/08), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως αυτή έχει βοηθήσει σημαντικά τους ποδοσφαιριστές ενόψει των επίσημων αγώνων.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής:

«Πραγματικά φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Είμαι ικανοποιημένος. Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν καλά αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά και για εμένα που ξεκινάω τόσο νωρίς. Ελπίζω να αποδειχθεί αύριο πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση».

Για την πρώτη του φορά σε προκριματικά και τι περιμένει:

«Πράγματι είναι ιδιαίτερη αίσθηση. Το να έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κορυφαία διοργάνωση, μεγάλο το κίνητρο. Νιώθω μεγάλη όρεξη, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε θετικά, όμως είμαι σίγουρος ότι δεν θα κριθεί σε ένα αλλά σε δύο παιχνίδια και ελπίζω να πάρουμε στο τέλος το εισιτήριο».

Για το τι τον προβληματίζει από τη Ναϊμέχεν και για τους τραυματισμούς Έσε και Σιπιόνι:

«Είναι μια ομάδα πολύ τολμηρή. Τον προπονητή τον γνωρίζω από την Καστεγιόν. Έχει γρήγορους παίκτες, το εκμεταλλεύεται και αν συγκεντρωθείς σε αυτούς θα χάσεις. Πιο μεγάλη σημασία έχει να επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουμε εμείς.Οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν. Για αυτό είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε να το κάνουμε καλά».

Για το ότι ο Γιάρεμτσουκ έδειξε αδιάφορος στα φιλικά και αν δεν του άρεσε να είναι δεύτερος πίσω από τον Ελ Κααμπί:

«Έχουμε πάρα πολλούς ξένους και μόνο 17 θέσεις. Υπάρχει η λίστα που επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο».

Για το ότι καλείται να διαχειριστεί πολλούς νέους παίκτες σε μικρό διάστημα:

«Καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τον Σεπτέμβρη, πολλά μπορούν να συμβούν. Αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση που διαφωνώ, γιατί θα έπρεπε μόλις ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια να κλείνει η αγορά, μπορεί να έρθουν παίκτες ή να φύγουν ενώ έχουμε ξεκινήσει τους αγώνες. Στο τέλος θα μείνουν 25 παίκτες, αυτοί που πρέπει να μείνουν και θα προσαρμοστούμε».

Για το γεγονός ότι τα προκριματικά μπορούν να δώσουν καλύτερο ρυθμό ενόψει πρωταθλήματος και League Phase:

«Στην πραγματικότητα ξεκινά νωρίτερα η χρονιά μας. Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια, όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League».

Σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για τον προπονητή της Ναϊμέχεν, Σρέντερ και πόσο διαφέρουν τα συστήματα των δύο ομάδων:

«Τον έχουμε παρακολουθήσει στα δύο χρόνια στην Καστεγιόν. Όλοι έλεγαν ότι το παιχνίδι του είναι διαφορετικό από όλες τις άλλες ομάδες. Έχει πολύ ιδιαίτερο στιλ. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Θα δούμε διαφορετικά πράγματα από αυτούς σε σχέση με εμάς».