· Ολυμπιακός

«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»

Ο Γιώργος Μασούρας επέστρεψε το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», ωστόσο σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.

«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν γύρω από το μέλλον του Γιώργου Μασούρα στον Ολυμπιακό.

Ο 32χρονος Έλληνας επιθετικός επέστρεψε το καλοκαίρι στους «ερυθρόλευκους» και εντάχθηκε κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, ωστόσο σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Νέομ έχει προσεγγίσει την πλευρά του Μασούρα και έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, εξετάζοντας την περίπτωση του διεθνούς άσου.

Ο Μασούρας γνωρίζει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ στη Saudi Pro League.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας 34 συμμετοχές, 14 γκολ και 3 ασίστ, αριθμοί που φαίνεται πως έχουν προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον ομάδων από τη χώρα.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:28 SUPER LEAGUE

«Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Κίνημα κάτα Ινφαντίνο - Ποιες χώρες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους

20:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Μαχαμαντού Μπάλντε

19:44 SUPER LEAGUE

«Ο Στρεφέτσα οδεύει προς την Παλέρμο»

19:29 ΣΠΟΡ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Τέταρτη η Ελλάδα στο ελεύθερο ομαδικό

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά

19:14 EUROLEAGUE

Επίσημο: Στη Βαλένθια ως δανεικός ο Άρμονι Μπρουκς

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Η Αγγλία αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο

18:44 SUPER LEAGUE

Άρης: Έκανε δικό του τον Σενεγαλέζο Ταφσίρ Ντιόπ

18:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τεράστια η ζήτηση για τις σουίτες του γηπέδου στον Βοτανικό

18:30 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»

18:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λύρατζη από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας