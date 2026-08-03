«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν γύρω από το μέλλον του Γιώργου Μασούρα στον Ολυμπιακό.

Ο 32χρονος Έλληνας επιθετικός επέστρεψε το καλοκαίρι στους «ερυθρόλευκους» και εντάχθηκε κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, ωστόσο σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Νέομ έχει προσεγγίσει την πλευρά του Μασούρα και έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, εξετάζοντας την περίπτωση του διεθνούς άσου.

Ο Μασούρας γνωρίζει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ στη Saudi Pro League.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας 34 συμμετοχές, 14 γκολ και 3 ασίστ, αριθμοί που φαίνεται πως έχουν προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον ομάδων από τη χώρα.