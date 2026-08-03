· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το πρόγραμμα της προετοιμασίας της, με την πρώτη συγκέντρωση να γίνεται στις 17 Αυγούστου.

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς προετοιμασίας θα μπει η ΑΕΚ στις 17 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα οι παίκτης της Ένωσης θα περάσουν τις ιατρικές τους εξετάσεις στις 17/08, ενώ μία μέρα αργότερα 18/07, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στη SUNEL Arena.

Μάλιστα η ΑΕΚ έκανε γνωστά και τα φιλικά που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Στην τελική ευθεία εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου εισέρχεται η "Βασίλισσα".

Για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί η εκκίνηση της προετοιμασίας μέσω των ιατρικών/εργομετρικών εξετάσεων, ενώ για την Τρίτη 18 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η πρώτη προπόνηση στη SUNEL Arena.

Το "τζάμπολ" της pre-season θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με την ΑΕΚ ν’ αντιμετωπίζει στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας τη Ν.Ε. Μεγαρίδας στη SUNEL Arena. Στις 29 Αυγούστου, η ΑΕΚ θ’ αντιμετωπίσει το Μαρούσι στη SUNEL Arena.

Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, η «Βασίλισσα» θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι Εφές, Τράμπζονσπορ, Εσενλέρ.

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο «2ο International Tournament» της Ρόδου, με αντιπάλους πιθανότατα τους Παναθηναϊκό, Μπεσίκτας και Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος και στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όπου θ’ αντιμετωπίσει την Κλουζ και την Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:28 SUPER LEAGUE

«Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Κίνημα κάτα Ινφαντίνο - Ποιες χώρες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους

20:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Μαχαμαντού Μπάλντε

19:44 SUPER LEAGUE

«Ο Στρεφέτσα οδεύει προς την Παλέρμο»

19:29 ΣΠΟΡ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Τέταρτη η Ελλάδα στο ελεύθερο ομαδικό

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά

19:14 EUROLEAGUE

Επίσημο: Στη Βαλένθια ως δανεικός ο Άρμονι Μπρουκς

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Η Αγγλία αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο

18:44 SUPER LEAGUE

Άρης: Έκανε δικό του τον Σενεγαλέζο Ταφσίρ Ντιόπ

18:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τεράστια η ζήτηση για τις σουίτες του γηπέδου στον Βοτανικό

18:30 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»

18:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λύρατζη από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας