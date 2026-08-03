Επίσημο: Στη Βαλένθια ως δανεικός ο Άρμονι Μπρουκς

Στο ρόστερ της Βαλένθια εντάχθηκε με κάθε επισημότητα ο Άρμονι Μπρουκς.

Επίσημο: Στη Βαλένθια ως δανεικός ο Άρμονι Μπρουκς
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Λίγη μόνο ώρα μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον 28χρονο Αμερικανό να αποχωρεί από τη Βιλερμπάν, οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν τον δανεισμό του εκρηκτικού γκαρντ για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Έτσι λοιπόν, ο άλλοτε άσος της Αρμάνι Μιλάνο γίνεται και επίσημα ο δεύτερος παίκτης - μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο - που υπέγραψε φέτος στην γαλλική ομάδα, αλλά δεν θα φορέσει τη φανέλα της, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει.

Την περσινή χρονιά, ο Μπρουκς εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε στην EuroLeague, μετρώντας 13,1 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 38 αγώνων.

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