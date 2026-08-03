Θρήνος στην Αυστραλία: «Έφυγε» από τη ζωή στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ

Η αυστραλιανή αθλήτρια μεσαίων αποστάσεων Νατάσα Γουόρντ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Θρήνος στην Αυστραλία: «Έφυγε» από τη ζωή στα 21 της η Νατάσα Γουόρντ
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Θλίψη έχει προκαλέσει στην αυστραλιανή κοινότητα του στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρντ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσαν στις 30 Ιουλίου η NSW Athletics και ο σύλλογός της, Sutherland District Athletics Club, χωρίς να αναφερθούν στα αίτια του θανάτου της, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

Η Γουόρντ είχε ξεχωρίσει από νεαρή ηλικία στις μεσαίες αποστάσεις, κατακτώντας αρκετά μετάλλια στο NSW All Schools Championships. Στη συνέχεια συνέχισε την ανοδική της πορεία ως φοιτήτρια του Macquarie University στο Σίδνεϊ.

Το 2023 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στο UniSport Nationals, ενώ τον περασμένο Απρίλιο ανέβηκε ξανά στο βάθρο της ίδιας διοργάνωσης, αυτή τη φορά στα 800 μέτρα.

Παράλληλα με την αθλητική της δραστηριότητα, η νεαρή αθλήτρια σπούδαζε Επιστήμη της Άσκησης και του Αθλητισμού, ενώ είχε συνιδρύσει την ομάδα προπονήσεων Bayview Runners, όπου είχε ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση και την υποστήριξη νεότερων αθλητών.

Η απώλειά της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον χώρο του αυστραλιανού στίβου, με συναθλητές και προπονητές να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με καλοσύνη, θετική ενέργεια και μεγάλη αφοσίωση στον αθλητισμό.

«Η καλοσύνη και η χαρά της άγγιξαν όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, ενώ το λαμπερό της χαμόγελο και η ζεστή προσωπικότητά της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αυστραλιανό στίβο», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο φορείς.

Τόσο ο σύλλογος της Γουόρντ όσο και η NSW Athletics εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

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