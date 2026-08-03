Κίνδυνος για την Εθνική μπάσκετ: Η ΕΟΚ δεν μπορεί να εξασφαλίσει άδεια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έχει μπει σε μπελάδες, στην προσπάθεια πρόκρισης στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μετά τις ήττες-σοκ από τις Ρουμανία και Πορτογαλία.

Πλέον, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι με την πλάτη στον τοίχο και ψάχνει να κάνει την υπέρβαση με νίκες στο δεύτερο «παράθυρο» του Αυγούστου κόντρα σε Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8).

Στην προσπάθεια αυτή η Εθνική Ελλάδας θα χρειαστεί όλα της τα... όπλα, τα οποία έλειψαν από τους προηγούμενους αγώνες. Μεγαλύτερο όλων είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ωστόσο η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Και αυτό γιατί η ΕΟΚ για μια ακόμα φορά δείχνει μεγάλη αδυναμία να πείσει τους Μαϊάμι Χιτ να ανάψει το «πράσινο φως» για να αγωνιστεί ο Έλληνας σούπερ σταρ σε αυτά τα κρίσιμα ματς.

Τα σημάδια που υπάρχουν είναι αποθαρρυντικά, με την εγγύηση των 500.000 ευρώ να αναζητείται ακόμα.

Την ίδια στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξασφαλίζουν εγγύηση και άδεια από τις ομάδες του ΝΒΑ, όπως έγινε και στο προηγούμενο παράθυρο, η ομοσπονδία του Βαγγέλη Λιόλιου επικαλείται αδυναμία συννενόησης με τους Χιτ!

Προφανώς χωρίς την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο το έργο της Εθνικής Ελλάδας για πρόκριση στο Μουντομπάσκετ 2027 γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.