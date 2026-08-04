Γερμανία: Παραμένει στη Σάλκε ο Τζέκο

Ο Έντιν Τζέκο θα φοράει και τη νέα σεζόν τη φανέλα της Σάλκε

Γερμανία: Παραμένει στη Σάλκε ο Τζέκο
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Ο Βόσνιος επιθετικός ανανέωσε γι' ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τους «βασιλικούς μπλε», όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα (3/8) ο γερμανικός σύλλογος.

Ο 40χρονος διεθνής μετακόμισε τον Ιανουάριο στη Σάλκε, έχοντας περάσει το πρώτο μισό της παρελθούσας σεζόν στη Φιορεντίνα, και βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στην Bundesliga ύστερα από τριετή απουσία. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι δύο πλευρές επέκτειναν τη συνεργασία τους έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ο Τζέκο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, βοηθώντας τους Βαλκάνιους να φτάσουν στη φάση των «32», όπου ηττήθηκαν 2-0 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκλείστηκαν.

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