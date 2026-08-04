Ανακοινώθηκε από τη Λανς ο Τιτραουί που... έπαιξε για Ολυμπιακό

Την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί ανακοίνωσε η Λανς, με τον διεθνή Αλγερινό χαφ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών στη γαλλική ομάδα.

Ο 23χρονος μέσος είχε βρεθεί στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η περίπτωσή του δεν προχώρησε, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» τα είχαν βρει στο οικονομικό σκέλος με την Σαρλερουά στην οποία αγωνίζονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία του παίκτη ήταν να αγωνιστεί σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό, επιλέγοντας εν τέλει τη Λανς για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την περσινή σεζόν, ο Τιτραουί κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στο Βέλγιο, με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 3.543' αγωνιστικά λεπτά.