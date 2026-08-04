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Ολυμπιακός: «Στη λίστα της Λιλ ο Ταρέμι»

Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Λιλ ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι από τον Ολυμπιακό, με το μέλλον του 34χρονου στράικερ στον Πειραιά να είναι αβέβαιο.

Ολυμπιακός: «Στη λίστα της Λιλ ο Ταρέμι»
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Με απόφασή του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League τον Μεχντί Ταρέμι.

Η συγκεκριμένη απόφαση από τον Βάσκο τεχνικό έχει ανοίξει την συζήτηση για το μέλλον του Ιρανού επιθετικού στο «λιμάνι», με την κουβέντα σχετικά με μία πιθανή αποχώρησή του να έχει ανοίξει για τα καλά.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος απέρριψε πρόσφατα την προοπτική της βραζιλιάνικης Βάσκο Ντα Γκάμα, δημοσίευμα από το Ιράν αναφέρει πως η Λιλ παρακολουθεί διακριτικά αλλά στενά την περίπτωσή του.

Όπως σημειώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα, ο αρχηγός της εθνικής Ιράν επιζητά πρωταγωνιστικό ρόλο και αυξημένο χρόνο συμμετοχής, πράγμα που καθιστά πιθανή μια μεταγραφή του αυτό το καλοκαίρι, με τη γαλλική ομάδα να φαντάζει ως ένας ελκυστικός προορισμός.

Οι «Λιλουά» τερμάτισαν πέρυσι στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Ligue 1 , ενώ επίσης θα συμμετάσχουν και στο UEFA Champions League.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι έχει πραγματοποιήσει συνολικά 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 16 γκολ και έξι ασίστ σε 1.123' λεπτά συμμετοχής.

https://www.instagram.com/p/DbmgjA4CGzS/
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