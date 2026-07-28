Ολυμπιακός: Αρνητικός για Βραζιλία ο Ταρέμι

Στη λίστα της Βάσκο ντα Γκάμα για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, σύμφωνα με πληροφορίες του «ESPN».

Ο Ιρανός επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ.

Παρ' όλα αυτά, το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Βάσκο ντα Γκάμα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Όπως αναφέρει η «Globo», ο 34χρονος φορ δεν επιθυμεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμα αναφέρεται:

«Ενώ προσπαθεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τους Νέλσον Ντεόσα και Σαντιάγο Σόσα, η Βάσκο αναζητά την απόκτηση ενός επιθετικού για να ενισχύσει το ρόστερ της. Ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στη λίστα του συλλόγου είναι αυτό του Μεχντί Ταρέμι, ωστόσο σύμφωνα με το "ge", ο Ιρανός δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Ο Μεχντί Ταρέμι ανήκει αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό. Ο επιθετικός έχει την έγκριση της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος της Βάσκο και είναι γνώριμος τόσο στον τεχνικό διευθυντή Αντμάρ Λόπες όσο και στον προπονητή Πέδρο Εμανουέλ. Στο παρελθόν είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της Πόρτο, όπου οι δύο άνδρες που βρίσκονται σήμερα στη Βάσκο είχαν επίσης εργαστεί».