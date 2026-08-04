Μπράουν: «Ένιωσα ασέβεια από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν»

Μία από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις του καλοκαιριού στο NBA είναι αυτή του Τζέιλεν Μπράουν στους Φιλαδέλφια Σίξερς.

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν την απόφαση να ανταλλάξουν έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στο ρόστερ, όντας μία από τις δύο... κολώνες του franchise μαζί με τον Τζέισον Τέιτουμ.

Ο Αμερικάνος σταρ έσπασε τη σιωπή του, περίπου έναν μήνα μετά το trade, μιλώντας σε live stream στην πλατφόρμα του «Twitch».

Αρχικά δήλωσε πως δεν μπορούσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, καθώς η κάρτα εισόδου του δεν λειτουργούσε.

Στη συνέχεια είπε: «Έχω νιώσει λίγο απαξιωμένος σε αυτή τη διαδικασία από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν… Θέλω να κερδίσω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο»