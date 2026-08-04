· Μπόστον Σέλτικς · Φιλαδέλφεια 76ερς

Μπράουν: «Ένιωσα ασέβεια από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν»

Με δηλώσεις του, ο Τζέιλεν Μπράουν καυτηρίασε το θέμα της φυγής του από τους Μπόστον Σέλτικς, κάνοντας λόγο για ασέβεια προς το πρόσωπό του από ανθρώπους μέσα στον οργανισμό.

Μπράουν: «Ένιωσα ασέβεια από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις του καλοκαιριού στο NBA είναι αυτή του Τζέιλεν Μπράουν στους Φιλαδέλφια Σίξερς.

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν την απόφαση να ανταλλάξουν έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στο ρόστερ, όντας μία από τις δύο... κολώνες του franchise μαζί με τον Τζέισον Τέιτουμ.

Ο Αμερικάνος σταρ έσπασε τη σιωπή του, περίπου έναν μήνα μετά το trade, μιλώντας σε live stream στην πλατφόρμα του «Twitch».

Αρχικά δήλωσε πως δεν μπορούσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, καθώς η κάρτα εισόδου του δεν λειτουργούσε.

Στη συνέχεια είπε: «Έχω νιώσει λίγο απαξιωμένος σε αυτή τη διαδικασία από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν… Θέλω να κερδίσω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο»

COMMENTS
LATEST NEWS
12:29 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Οι δύο όροι της Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία»

12:01 MVP

Πώς τα κατάφερες έτσι, ρε Τζιάνι;

11:40 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε συμφωνία με την Puma η ΚΑΕ Άρης

11:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA σχεδιάζει το νέο... Μουντιάλ

11:11 CHAMPIONS LEAGUE

«Τελειώνει» η μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ - Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

11:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τα αποκαλυπτήρια από το εσωτερικό του νέου πούλμαν (vid)

10:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραχωρεί δανεικό τον Μασταντουόνο η Ρεάλ - Φαβορί η Φιορεντίνα

10:27 NBA

Μπράουν: «Ένιωσα ασέβεια από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν»

10:02 SUPER LEAGUE

«Μονομαχούν για την υπογραφή του Κόστιτς ΑΕΚ και Αϊντχόφεν»

09:50 ΣΠΟΡ

Θλίψη στο UFC: Πέθανε ο Άλαν Νασιμέντο

09:44 MVP

Η συνήθεια των 2 λεπτών που μπορεί να σου χαρίσει περισσότερα χρόνια ζωής

09:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Στη λίστα της Λιλ ο Ταρέμι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας