Πρεμιέρα στο Μόντρεαλ για τον Τσιτσιπά - Η ώρα και το κανάλι
Την πρεμιέρα του στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ θα πραγματοποιήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανοίγοντας το πρόγραμμα της Τρίτης, αντιμετωπίζοντας τον Μάρτιν Νταμ.
Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο κυριώς ταμπλό του Μόντρεαλ θα έρθει με... καθυστέρηση μιας ημέρας, καθώς ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή με τον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ αναβλήθηκε λόγω βροχής τα ξημερώματα.
Οι δύο παίκτες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το απόγευμα της Τρίτης (04/08, 18:00), ανοίγοντας την αυλαία του κεντρικού court.
Όποιος πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, θα τεθεί αντιμέτωπος στον γύρο των «64» με τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα.
Η αναμέτρηση του Τσιτσιπά θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.