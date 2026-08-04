Πρεμιέρα στο Μόντρεαλ για τον Τσιτσιπά - Η ώρα και το κανάλι

Την πρεμιέρα του στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ θα πραγματοποιήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανοίγοντας το πρόγραμμα της Τρίτης, αντιμετωπίζοντας τον Μάρτιν Νταμ.

Πρεμιέρα στο Μόντρεαλ για τον Τσιτσιπά - Η ώρα και το κανάλι
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Η προγραμματισμένη πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο κυριώς ταμπλό του Μόντρεαλ θα έρθει με... καθυστέρηση μιας ημέρας, καθώς ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή με τον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ αναβλήθηκε λόγω βροχής τα ξημερώματα.

Οι δύο παίκτες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το απόγευμα της Τρίτης (04/08, 18:00), ανοίγοντας την αυλαία του κεντρικού court.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, θα τεθεί αντιμέτωπος στον γύρο των «64» με τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα.

Η αναμέτρηση του Τσιτσιπά θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

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