Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/08) - Το πρώτο βήμα για τα «αστέρια»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (04/08).
«Φουλ για το 5 στα 5». Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση των Playoffs των ευρωπαϊκών Κυπέλλων με στόχο την είσοδό τους στην League Phase.
Στη μάχη των προκριματικών ρίχνεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν σήμερα στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν (04/08, 21:00), θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πολυπόθητη πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.