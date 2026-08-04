FIFA: «Ο Ινφαντίνο παρακαλεί τον Τραμπ να σώσει τη θέση του»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θέλει η κυβέρνηση Τραμπ να τον βοηθήσει να παραμείνει στην προεδρία της FIFA κι έχει προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να παραιτηθεί, λόγω του σχεδίου του να πουλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Post.

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη.

Πάντως, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών για θέματα παγκόσμιας δημόσιας διπλωματίας, Ντίλαν Τζόνσον, ανέφερε σε αναρτησή του στο "Χ" ότι δεν υπάρχουν σχέδια για να μιλήσει ο Ρούμπιο με τον Ινφαντίνο και πως δεν θα γίνει κάποια κλήση σήμερα το πρωί.

«Ήθελε να μιλήσει διαδικτυακά με τον υπουργό και να συζητήσουν για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για την Αμερική» δήλωσε μια πηγή για την υπόθεση και συμπλήρωσε: «Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την προστασία της θέσης του. Δεν πρόκειται για τίποτα άλλο σε αυτό το σημείο».

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο 56χρονος Ελβετο-ιταλός νιώθει «απομονωμένος» από τη... χιονοστιβάδα αρνητικής κάλυψης των ΜΜΕ. «Αναζητά αξιόλογους συμμάχους για να τον υποστηρίξουν δημόσια» είπε αυτό το άτομο.

Η New York Post ζήτησε από τη FIFA και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να σχολιάσουν την υπόθεση.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο 56χρονος Ινφαντίνο έχει επανειλημμένα προσπαθήσει -χωρίς επιτυχία- να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον 80χρονο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, από τότε που το σχέδιό του να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές κατέρρευσε την Παρασκευή (31/7), καθώς το εν λόγω πλάνο έγινε αντικείμενο... κατακραυγής από σχεδόν όλες τις ομοσπονδίες παγκοσμίως.

Το σχέδιο αυτό έχει επίσης προκαλέσει μια ανοιχτή εξέγερση κατά της ηγεσίας του στον οργανισμό με έδρα τη Ζυρίχη, με ένα στέλεχος της FIFA να λέει στη New York Post ότι οι αξιωματούχοι θέλουν να απομακρύνουν τον Ινφαντίνο από την προεδρία, στο πλαίσιο ενός κινήματος που έχει το προσωνύμιο "Project Kill The Monster" (σ.σ. «Σχέδιο Σκότωσε Το Τέρας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε στο Associated Press την Παρασκευή ότι ένιωθε «εξαπατημένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τις μυστικές συνομιλίες.

Το ματαιωμένο σχέδιο θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής με την επωνυμία "FIFA Forward Enterprise" για τη διαχείριση της νέας επιχείρησης. Η "Thrive Capital", μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που διευθύνεται από τον Τζος Κούσνερ, τον νεότερο αδελφό του γαμπρού του Προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ, θα είχε αποκτήσει μερίδιο 20% στην επιχείρηση για λίγο πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σχέδιο, για το οποίο έκαναν πρώτοι αναφορά οι Times του Λονδίνου, εξόργισε τους επικεφαλής του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το πληροφορήθηκαν από δημοσιεύματα των ΜΜΕ.

Η UEFA, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ψήφισε ομόφωνα στις 30 Ιουλίου να μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις που διοργανώνονται από τη FIFA, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, το οποίο πρόκειται να συνδιοργανώσουν Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο το 2030. Η ψηφοφορία έθεσε το ζήτημα της άνευ προηγουμένου προοπτικής δύο διοργανώτριες χώρες να μποϊκοτάρουν το «δικό τους» Μουντιάλ, στερώντας παράλληλα από τη διοργάνωση «αστέρια» όπως ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ, και το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, από την Ισπανία.