«Επιμένει για Παυλίδη η Φενέρμπαχτσε»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μέσα από την Τουρκία, ο Βαγγέλης Παυλίδης φιγουράρει ψηλά στη λίστα της Φενέρμπαχτσε, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει ξεκινήσει... σεληνιασμένος τη χρονιά.

Ο Παυλίδης έχει μετατραπεί στο απόλυτο πρόσωπο των ημερών, με τον πορτογαλικό Τύπο να τον αποθεώνει μετά την καθηλωτική του εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης (30/7).

Με τέσσερα προσωπικά γκολ στη σαρωτική νίκη της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν (5-0) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, σφράγισε την πρόκριση των «Αετών», ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του εδώ και εβδομάδες, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι.

Το ενδιαφέρον των Τούρκων συνδέεται κυρίως με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αζίζ Γιλντιρίμ. Ο πρόεδρος του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος επέστρεψε στον διοικητικό θώκο τον Ιούνιο, προανήγγειλε άμεσες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα είπε: «Μέσα στην εβδομάδα θα οριστικοποιήσουμε τη μεταγραφή επιθετικού!»

Παρά τα σενάρια, η πορτογαλική «Record» ξεκαθαρίζει πως η Μπενφίκα δεν συζητά την παραχώρηση του Έλληνα φορ με ποσό μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση.