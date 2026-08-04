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«Τελειώνει» η μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ - Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με τον Ολυμπιακό να προχωρά σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή του λίστα.

«Τελειώνει» η μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ - Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού
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Παρότι ο Ολυμπιακός ρίχνεται σήμερα στην μάχη των προκριματικών του Champions League, φιλοξενώντας τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (04/08, 21:00), οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα μέτωπα για τους «Πειραιώτες».

Συγκεκριμένα, τον δρόμο της φαίνεται να έχει πάρει η μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, με τον Αργεντίνο πιθανότατα να έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Μπουένος Άιρες προσπαθούσε καιρό να βρει τη χρυσή τομή και τις τελευταίες ώρες, οι «Μιγιονάριος» είχαν καταθέσει πρόταση κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ικανοποίησε τις απαιτήσεις των ανθρώπων των «ερυθρόλευκων», ανάβοντας το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Η αλλαγή στη λίστα

Κάπως έτσι, ο Ορτέγκα αναχωρεί άμεσα για την Αργεντινή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωράει στην αντικατάστασή του στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τους Ολλανδούς.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος συμπεριέλαβε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Στεφάν Ορτέγκα.

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