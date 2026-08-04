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«Μπαμ» του ΠΑΟΚ: «Κλείνει» τον Γιαννούλη - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν συμφωνήσει με την Άουγκσμπουργκ για τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή φουλ μπακ.

«Μπαμ» του ΠΑΟΚ: «Κλείνει» τον Γιαννούλη - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές
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Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννούλης, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να συμφωνεί με την Άουγκσμπουργκ για την αγορά του 30χρονου αριστερού μπακ.

Ο ποδοσφαιριστής ενημερώθηκε για την τελική έκβαση του «deal» και αναμένεται αύριο (05/08) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί και επίσημα η επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει από τα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τα μπόνους της συμφωνίας να φτάνουν τα 500.000 ευρώ.

Ο Γιαννούλης αποχαιρετά την Άουγκσμπουργκ και την Bundesliga, αφήνοντας πίσω του μια γεμάτη διετία στο γερμανικό πρωτάθλημα, με 63 συμμετοχές, 3 τέρματα και 10 ασίστ.

Παράλληλα, παραμένει βασικό στέλεχος για την Εθνική Ελλάδας, έχοντας καταγράψει συνολικά 34 συμμετοχές.

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