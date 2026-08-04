Θυμάστε ότι το NBA 2K12 είχε δημιουργήσει τον... κόουτς Μπαράκ Ομπάμα;

Ανήμερα των 65ων γενεθλίων του άλλοτε Πλανητάρχη, θυμόμαστε το πιο epic glitch που δεν περιμέναμε να ζήσουμε.

Χρήστος Κάβουρας

Θυμάστε ότι το NBA 2K12 είχε δημιουργήσει τον... κόουτς Μπαράκ Ομπάμα;
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Αν ανήκεις στη γενιά που έχει "λιώσει" το NBA 2K12, υπάρχει μια πιθανότητα να έζησες ένα από τα πιο σουρεαλιστικά glitches στην ιστορία των sports games. Να ανοίξεις το My Player, και την ώρα που καμαρώνεις τον παίκτη σου να γίνεται όλο και καλύτερος, να κοιτάξεις τον πάγκο της ομάδας σου και να δεις ότι ο προπονητής σου είναι... ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Όχι, δεν ήταν κάποιο cheat, αλλά ένα πραγματικό bug του παιχνιδιού.

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Ο Ομπάμα είχε μπει κανονικά στα αρχεία του NBA 2K12, επειδή υπήρχε ειδική cutscene που έδειχνε την ομάδα-πρωταθλήτρια να επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στα μεγάλα αμερικανικά πρωταθλήματα.

Το πρόβλημα ήταν ότι η μηχανή του παιχνιδιού μπορούσε, μετά από μερικές σεζόν στο My Player ή στο Association Mode, να... μπερδευτεί και να χρησιμοποιήσει το μοντέλο του Προέδρου ως αντικαταστάτη προπονητή.

Έτσι, ξαφνικά, ο Μπαράκ Ομπάμα μπορούσε να βρεθεί να δίνει οδηγίες στους Μπουλς, στους Κινγκς ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα είχε ανάγκη από νέο head coach.

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Το πιο αστείο; Όλα έδειχναν απόλυτα φυσιολογικά. Ο Ομπάμα στεκόταν στον πάγκο, συμμετείχε στα timeouts, στις συνεντεύξεις Τύπου, ένω καθοδηγούσε την ομάδα σαν να είχε αφήσει την πολιτική για να κυνηγήσει το όνειρο της προπονητικής. Γνωρίζοντας βέβαια τη μεγάλη αγάπη του για το μπάσκετ και τους Σικάγο Μπουλς, δεν αποκλείεται να το απολάμβανε κι ο ίδιος, ειδικά σήμερα που κλείνει τα 65 του χρόνια.

Το NBA 2K έχει χαρίσει κατά καιρούς πολλά περίεργα bugs στους παίκτες του, όμως λίγα έμειναν τόσο αξέχαστα όσο ο... Coach Obama. Ένα μικρό λάθος στον κώδικα του παιχνιδιού που, δεκαπέντε χρόνια μετά, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο απολαυστικά Easter eggs στην ιστορία του gaming.

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