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Παναθηναϊκός: «Οι δύο όροι της Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία»

Ρωσικά μέσα φέρνουν στη δημοσιότητα τους δύο όρους που έχει θέσει η Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: «Οι δύο όροι της Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία»
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία για τον δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και το μόνο που μένει είναι η διευθέτηση των λεπτομερειών του deal με τους Ρώσους.

Όπως αποκαλύπτουν μέσα από την χώρα, οι Μοσχοβίτες θέλουν να θέσουν δύο συγκεκριμένους όρους στη συμφωνία του δανεισμού. Συγκεκριμένα, το «Euro-Football.ru» υποστηρίζει πως οι προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι Ρώσοι είναι να υπάρξει υποχρεωτική οψιόν αγορά σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού στη League Phase του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, όπως επίσης και μπόνους επίτευξης στόχων από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Εφόσον εκπληρωθούν αυτοί οι δύο όροι, οι «πράσινοι» θα κληθούν να εξαγοράσουν τα δικαιώματα του παίκτη.

Ο Λιβάι Γκαρσία προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά στη Ρωσία, έχοντας καταγράψει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 33 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Σπαρτάκ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής στη νέα σεζόν, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες για την αποχώρησή του.

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