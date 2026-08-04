Παναθηναϊκός: Διπλή επιστροφή με Νταρζάνου και Κανέλλου - Ανανέωσε η Στεργιούλη

Την επέκταση της συνεργασίας με την Στεφανία Στεργιούλη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με τη νεαρή μπακ να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027 με το «τριφύλλι».

Η 21χρονη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της στις πρώτες της δηλώσεις μετά την ανανέωση, ευχαριστώντας παράλληλα την διοίκηση για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Στεφανία Στεργιούλη για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η νεαρή μπακ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Η 21χρονη ποδοσφαιρίστρια θα βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Στεφανία Στεργιούλη σημείωσε τα εξής:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκομαι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Με αφοσίωση, δουλειά και πειθαρχία θα προετοιμαστούμε ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλη την οικογένεια του «τριφυλλιού» για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν! Εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν με υγεία για όλους και φυσικά χωρίς τραυματισμούς! Ανυπομονώ να βρεθούμε και πάλι στο γήπεδο!»

Παράλληλα το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την επιστροφή τόσο της Ματίνας Νταρζάνου, όσο και της Χριστίνας Κανέλλου, με τις δύο ποδοσφαιρίστριες να λαμβάνουν μέρος στην πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση για την επιστροφή της Ματίνας Νταρζάνου:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την επιστροφή της Ματίνας Νταρζάνου στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η νεαρή (Ημ. Γέννησης 8/6/2005) χαφ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2021 μέχρι το 2025. Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, η Νταρζάνου έπαιξε στο πρωτάθλημα Πολωνίας με τη φανέλα της Πογκόν.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ματίνα Νταρζάνου τόνισε τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά και για τη προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για την νέα αγωνιστική χρονιά. Εύχομαι να έχουμε όλοι μια σεζόν με υγεία και χωρίς τραυματισμούς».

Η ανακοίνωση για την επιστροφή της Χριστίνας Κανέλλου:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την επιστροφή της Χριστίνας Κανέλλου στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 26χρονη παίκτρια (Ημ. Γέννησης 17/12/1999) αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Η Κανέλλου έπαιξε στις ΗΠΑ όπου συνδύασε το ποδόσφαιρο με τις σπουδές. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα έπαιξε στη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό, τον Αστέρα Τρίπολης και τη Ρ.Ε.Α.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Χριστίνα Κανέλλου τόνισε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή που θα ξανά αγωνίζομαι για αυτή την ιστορική ομάδα και θα δώσω σώμα και ψυχή για να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί που του αξίζει. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να ζήσουμε όμορφες στιγμές μαζί!»