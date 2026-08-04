· Λος Άντζελες Λέικερς

Ντόντσιτς: «Μπορεί να απομακρύνθηκα λίγο από το μπάσκετ όμως είμαι και πάλι 100% υγιής»

Το μήνυμα του Λούκα Ντόντσιτς στους φιλάθλους τον Λέικερς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο NBA

Ντόντσιτς: «Μπορεί να απομακρύνθηκα λίγο από το μπάσκετ όμως είμαι και πάλι 100% υγιής»
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Ο Λούκα Ντόντσιτς έστειλε αισιόδοξο μήνυμα στους φιλάθλους των Λος Άντζελες Λέικερς, αποκαλύπτοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο φινάλε της περασμένης σεζόν.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ τόνισε πως βρίσκεται πλέον στο 100% της φυσικής του κατάστασης και ανυπομονεί για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε στο μήνυμα

«Έκανα ένα πραγματικό διάλειμμα από το μπάσκετ τις πρώτες εβδομάδες μετά το τέλος της σεζόν, για να αναρρώσει το σώμα μου. Η ανάρρωσή μου πήγε πολύ καλά και είμαι και πάλι 100% υγιής.

Το να απομακρύνομαι για λίγο από το μπάσκετ είναι κάτι που κάνω στην αρχή κάθε offseason. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κάνω τα πράγματα, αλλά για μένα λειτουργεί.

Όταν αφήνω τον εαυτό μου να νοσταλγήσει λίγο το παιχνίδι και δοκιμάζω κάποια νέα πράγματα, αυτό με κάνει ακόμα πιο ενθουσιασμένο και παρακινημένο να επιστρέψω στο παιχνίδι».

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