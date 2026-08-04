ΟΦΗ: Ήττα με 2-1 από την Μπέρσοτ με σκόρερ τον Αϊτόρ - Ανεπίσημο ντεμπούτο για Νικολάου

Την ήττα με ανατροπή (2-1) από την Μπέρσχοτ γνώρισε ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, στο ένα από τα δύο φιλικά που θα δώσει την Τρίτη (04/08).

Ο Χρήστος Κόντης μοίρασε το χρόνο σε ένα τεστ διάρκειας 70 λεπτών (δύο 35λεπτα), με τους Βέλγους να αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικοί στις δικές τους στιγμές.

Το ματς

Ο Όμιλος μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του και εξαργύρωσε την υπεροχή του μόλις στο 10ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια και σέντρα του Ρομάνο, ο Αϊτόρ βρήκε δίχτυα, σημειώνοντας το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Στη συνέχεια του πρώτου 35λέπτου, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός απείλησε άλλες δύο φορές (16’ και 22’), χάνοντας σημαντική ευκαιρία για το 2-0. Στον αντίποδα, η Μπέρσοτ ήταν ακίνδυνη, καταγράφοντας μόλις ένα άστοχο σουτ του Σούμα στο 32’.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και ευτύχησαν να φέρουν το ματς στα ίσα στο 47’ με πλασέ του Μοχάμεντ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα κι ενώ οι Κρητικοί πίεζαν για το δεύτερο γκολ, μια αμυντική ολιγωρία στο 60’ έδωσε την ευκαιρία στον Κλάις να διαμορφώσει το τελικό 2-1 για τη Μπέρσοτ.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Λαγουδάκης, Νικολάου, Πούγγουρας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Ρομάνο (48′ Σιτμαλίδης), Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης.

Θυμίζουμε πως το απόγευμα ακολουθεί και δεύτερο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Αλ Σαμάλ στις 18:00.