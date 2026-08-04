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Τσιριβέγια: «Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας — Να κάνουν τη διαφορά οι επιθετικοί μας»

Όσα δήλωσε ο Πέδρο Τσιριβέγια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΤΣΣΚΑ 1948 για τον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League.

Τσιριβέγια: «Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας — Να κάνουν τη διαφορά οι επιθετικοί μας»
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08, 21:30) με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου πριν το παιχνίδι με τους Βούλγαρους, ο Πέδρο Τσιριβέγια στάθηκε στην πνευματική ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και τη σημασία του πρώτου αγώνα.

Ο Ισπανός μέσος στάθηκε στο μέταλλο που έδειξε η ομάδα κόντρα στην Πάκσι, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ισχυρό εντός έδρας αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσιριβέγια:

Για τα χαρακτηριστικά του φετινού Παναθηναϊκού που δεν έχουμε δει ακόμη: «Νομίζω πως η εμπειρία να χειρίζεσαι τα πράγματα όταν δεν πάνε, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, όλα είναι εύκολα για όλους. Όταν πάνε στραβά, πρέπει να δείξεις χαρακτήρα, όπως κάναμε στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα με την Πάκσι».

Για το ότι παίζουν το πρώτο ματς εντός σε σχέση με την σειρά με την Πάκσι: «Πρέπει να μπούμε και να παίξουμε όπως ξέρουμε. Οι επιθετικοί μας παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

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