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«Πολύ κοντά στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς»

Το τοπίο γύρω από το μέλλον του Φίλιπ Κόστιτς φαίνεται να ξεκαθαρίζει, με τον Σέρβο εξτρέμ όπως όλα φαίνονται να βρίσκεται κοντά στην PSV Αϊντχόφεν.

«Πολύ κοντά στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς»
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Η ΑΕΚ περιμένει μέχρι σήμερα την απάντηση του Φίλιπ Κόστιτς στην πρόταση που του έχει καταθέσει, με την «Ένωση» να επιθυμεί γρήγορα να κλείσει την υπόθεση, είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Νέο δημοσίευμα από την Ολλανδία, αναφέρει πως ο Κόστιτς βρίσκεται μία ανάσα από την Αϊντχόφεν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο 32χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία, με την ΑΕΚ να στρέφεται πλέον σε άλλες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Ρικ Ελφρινκ έγραψε στο X: “Η PSV έχει συμφωνήσει με την Ναϊμέχεν για την πώληση του Κοντάι Σανό. Η PSV είναι σε προχωρημένο στάδιο με τον Φίλιπ Κόστιτς. Ακολουθούν περισσότερα“.

Ο Κόστιτς έχει συνολικά στο ενεργητικό του 249 συμμετοχές στην Bundesliga και 84 στη Serie A, ενώ έχει αγωνιστεί σε δεκάδες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παράλληλα, μετρά 72 παρουσίες με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

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