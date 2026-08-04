ΕΠΟ: Απέσυρε την υποστήριξή της προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο

Με απόφασή της, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε την στήριξή της στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

ΕΠΟ: Απέσυρε την υποστήριξή της προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο
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Μπορεί ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου για την πώληση ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ωστόσο αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι οποίες αντιτάχθηκαν στη συγκεκριμένη πρόταση, αποσύρουν την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα του 56χρονου παράγοντα.

Με επίσημη επιστολή που απέστειλε την Τρίτη (04/08) στη διοίκηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η ΕΠΟ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα του 56χρονου ιταλοελβετού για μια τέταρτη θητεία στην προεδρία.

Η απόφαση της ελληνικής ομοσπονδίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνέχεια ενός ντόμινο εξελίξεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς Ουαλία, Αγγλία και Σουηδία έχουν όλες αποσύρει τη στήριξή τους στον Ινφαντίνο.

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