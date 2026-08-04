Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν, Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ στην 3η προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 3η προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με τη συμμετοχή 3 ελληνικών ομάδων.

Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που πήραν την πρόκριση από τη δεύτερη προκριματική φάση, μπαίνει στη μάχη των Κυπέλλων Ευρώπης και ο Ολυμπιακός. Σήμερα, στις 21:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» υποδέχεται την Ναϊμέγκεν και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα playoffs του Champions League.

Την Τετάρτη, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο του παιχνίδι για την 3η προκριματική φάση του Conference League.

Την Πέμπτη, στις 20:45, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Άντερλεχτ σε αγώνα για την 3η προκριματική φάση του Europa League.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων:

  • Ομάδα που θα προκριθεί
  • Μέθοδος πρόκρισης
  • Πρώτο γκολ στον αγώνα
  • Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ
  • Ακριβές σκορ αγώνα
  • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
  • Διπλή Ευκαιρία & G/G
  • Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
  • Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα παιχνίδια της 3ης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες«Στο Παρά 1»*, «Βet Builder Βοοst»* και «ΒetLock»*.

Μακροχρόνια στοιχήματα για τους νικητές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη σέντρα στη Super League και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον νικητή της Super League, της Premier League, της Serie A, της Ligue 1 και της Bundesliga.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρεται μακροχρόνιο ειδικό στοίχημα και στο μπάσκετ, για τον νικητή του Eurocup με τα δύο πρώτα φαβορί να είναι οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

COMMENTS
LATEST NEWS
20:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Υπογράφει για δύο χρόνια στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς»

19:55 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Με Σάλιακα η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

19:50 ΣΠΟΡ

Το πρώτο βήμα έγινε για τον Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ, νίκησε 2-0 τον Νταμ

19:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επαφές με τη Ράσινγκ Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα

19:32 CHAMPIONS LEAGUE

Ζότα Σίλβα: «Είναι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο και για εμάς να είμαστε στο Champions League»

19:27 SUPER LEAGUE

«Στο αεροδρόμιο της Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία - Ερχεται Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό»

19:06 SUPER LEAGUE

Αρης: Ανακοίνωσε τον Ράφα Μιρ μέχρι το 2028

18:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ναϊμέγκεν έδωσε τον Σάνο για 14,5 εκατ. ευρώ λίγες ώρες πριν τη σέντρα με τον Ολυμπιακό

18:08 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην Αθήνα σήμερα ο Βιτάλις

18:04 EUROLEAGUE

Στην κορυφή των power rankings της EuroLeague ο Παναθηναϊκός - «Το φαινόμενο Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

17:45 ΣΠΟΡ

«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Μαρσέλλος

17:29 SUPER LEAGUE

Λουσέ: «Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές διαφορετικές θέσεις, οι φίλαθλοι της ομάδας είναι εκπληκτικοί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας