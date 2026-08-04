«Μία ανάσα από τον Νούνιες η Μπεσίκτας»

Πολύ κοντά στην μετακίνησή του στη Μπεσίκτας βρίσκεται ο Ντάργουιν Νούνιες, με τον Ουρουγουανό επιθετικό να μην υπολογίζεται από την Αλ Χιλάλ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, ο πρώην στράικερ της Λίβερπουλ δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό των Σαουδαράβων και αυτό γιατί μετράει αντίστροφα για την μεταγραφή του, υπό την μορφή δανεισμού στους «Μαυραετούς» της Κωνσταντινούπολης.

Την περσινή σεζόν, ο Νούνιες κατέγραψε συνολικά 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε 1.667' αγωνιστικά λεπτά.